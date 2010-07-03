На площади Савеловского вокзала изменится схема движения

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Фото: stroi.mos.ru
Схема движения изменится на площади Савеловского вокзала после завершения работ по благоустройству, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
В сообщении ЦОДД отметили, что площадь станет комфортнее как для пересадки между наземным транспортом, метро и пригородными поездами, так и для личного транспорта и такси.
Автобусы теперь подъезжают максимально близко к метро, для них на площади выделена специальная территория. Для автомобилей предусмотрена парковка и места для высадки пассажиров.
Подъехать можно с улиц Нижняя Масловка или Бутырская, съезд с Савеловской эстакады на площадь останется доступен только для городского транспорта.
Осенью на площади Савеловского вокзала разместят стелы пешеходной навигации со схемами и табло с расписанием. Пока там установлены временные стойки со всей необходимой информацией.
На площади вокзала установили пять остановок, обустроены новые пешеходные переходы, расширено пешеходное пространство.
Осенью там появятся велопрокат, самокаты и зарядные станции для электромобилей. В следующем году на площади разместят зарядные станции для электробуса.
Подробная информация об изменении схемы движения в ближайшее время появится на Едином транспортном портале. Изменения схем движения передадут в навигационные системы.
Водителей просят быть внимательными в районе Савеловского вокзала и следить за дорожными знаками.
Ранее схема движения транспорта изменилась на нескольких улицах в трех округах. Это связано с инженерными работами и строительством развязки на МКАД.
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