Левкин: в Москве завершается разработка стратегии развития строительной отрасли

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве завершается разработка стратегии развития строительной отрасли. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин на экспертной дискуссии "Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы" в ходе Московского урбанфорума (МУФ) в "Зарядье".

За минувшее десятилетие облик Москвы значительно изменился. Так, благодаря высоким инвестициям обеспечено масштабное обновление жилого фонда и появление множества объектов социальной и досуговой инфраструктуры. Кроме того, значительно выросла протяженность и плотность сетей транспортной инфраструктуры. Также были осуществлены масштабные проекты по благоустройству улиц и общественных пространств, развилась коммерческая недвижимость.

"Развитие инфраструктуры и формирование благоприятной городской среды обеспечили значительное повышение качества жизни москвичей, город является одним из самых посещаемых городов России. Вместе с этим в текущих условиях строительная отрасль Москвы встречается с рядом вызовов, способных оказать негативный эффект на инвестиционную привлекательность Москвы и замедлить темпы строительства", – сказал Левкин.

Он подчеркнул, что ответом является развитие строительной отрасли, определяющей стратегические приоритеты градостроительного развития и строительства столицы в период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Руководитель департамента рассказал, что предложения должны обеспечить объединение задач стратегии и пространственного развития, а также предоставить условия для возведения необходимых объектов недвижимости и инфраструктуры. Целью департамента является создание современной и более качественной инфраструктуры для человека, заявил Левкин.

Глава департамента рассказал о задаче создания качественной инфраструктуры Москвы, сокращения инвестиционно-строительного цикла, роста производительности труда и перехода к инновационному лидерству. Также необходимо укрепить кадровый потенциал строительной отрасли.

Левкин пояснил желание осуществлять уникальные проекты и выходить на глобальные рынки. Он пояснил, что в настоящее время внедряются BIM-модели и используются роботы, которые выполняют задачи по контролю за определенными процессами и оптимизацией работы строительной техники.

Глава ведомства подчеркнул, что в будущем роботы смогут взять на себя часть физической работы, которую сейчас выполняют строители, например, укладку кирпичей, отделку помещений. Он отметил, что для реализации инноваций и цифровизации нужны эксперты. Чтобы трансформировать систему работы с кадрами, необходимо актуализировать программы подготовки кадров, устранить барьеры для включения выпускников колледжей и создать единый центр компетенций.

Левкин назвал наличие квалифицированных кадров в строительной сфере залогом качественного и своевременного выполнения программ Москвы, которые были утверждены Сергеем Собяниным.

"Итоговая цель любой стратегии – благополучие горожан", – заключил Левкин.

Ранее сообщалось, что студентов строительных колледжей Москвы будут обучать на базе специально оборудованных мастерских, лабораторий и полигонов. Такой подход сделает образовательную программу более практико-ориентированной.

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, город сможет быстрее закрыть потребности в кадрах для строительной отрасли. Сейчас департамент градостроительной политики Москвы вместе с департаментом образования и науки прорабатывают практическую часть профильных программ обучения. Планируется взаимодействие со строительными компаниями.



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