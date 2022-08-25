Концентрация загрязняющих веществ увеличится в воздухе Москвы до 26 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С вечера четверга, 25 августа, в столице возможно увеличение концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Мосэкомониторинг.

"С 18:00 25 августа по 10:00 26 августа ожидаются НМУ 1-й степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже днем в пятницу, 26 августа, прогнозируемые погодные условия будут способствовать рассеиванию выбросов. По состоянию на 12:00 25 августа предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в городе превышены не были.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец объяснил, что накрывший Москву смог от лесных пожаров в Рязанской области рассеялся из-за ослабления ветра в столичном регионе. По его словам, москвичи могут рассчитывать на передышку от смога в течение нескольких дней, однако затем ситуация вновь ухудшится.

