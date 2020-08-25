Противоаварийные работы на фабрике "Йокиш" завершат к концу сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Противоаварийные работы на фабрике "Йокиш" на севере Москвы завершат к концу сентября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что сейчас специалисты укрепляют конструкции памятника, восстанавливают утраченные элементы водосточной системы и ремонтируют аварийные участки.

"После завершения противоаварийных мероприятий собственнику предстоит согласовать проект работ по сохранению, получить официальное разрешение и приступить к реставрации", – рассказал Емельянов.

Двухэтажное здание с архитектурными элементами было построено в 1902 году. Сейчас здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что в начале 2021 года специалисты планируют завершить реставрацию исторической ограды Воспитательного дома. Специалисты приведут в порядок конструкции ограды и ворот.

Воспитательный дом построен во второй половине XVIII века по проекту архитектора Карла Бланка. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

