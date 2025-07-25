Жилой квартал появится на юге Москвы по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный жилой квартал появится в Даниловском районе Москвы в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). Соответствующее решение приняло столичное правительство, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, жилую недвижимость возведут на Павловской улице, где реорганизуют два участка суммарной площадью 2,24 гектара. Там появится почти 55 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для реализации программы реновации. Кроме того, там запланировано строительство объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры.

В проект вложат 13,4 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 70,8 миллиона. Всего будет создано свыше 570 рабочих мест, уточнил Ефимов.

Реорганизуемая территория находится рядом со станцией метро "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Площадь квартир в новых домах составит ориентировочно 23,6 тысячи "квадратов", что позволит обеспечить жильем порядка 800 москвичей, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Во дворах сделают детские и спортивные площадки.

Более того, в рамках проектах построят подстанцию скорой помощи на 15 автомобилей и многофункциональный общественно-деловой центр. Новые дороги свяжут квартал с существующей застройкой, рассказал Овчинский.

Москва с начала года одобрила выделение 7,8 гектара земли для строительства коммерческих объектов и частных жилых домов. Для граждан и компаний подобрали 56 участков в разных округах Москвы. Там предусмотрено строительство более 36,7 тысячи "квадратов" недвижимости.