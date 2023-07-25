Единый диспетчерский центр Москвы обработал более 40 миллионов заявок по вопросам ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 миллионов заявок москвичей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обработал Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) со старта работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

"Чаще всего москвичи обращаются в ЕДЦ по телефону: за все время на горячей линии было зарегистрировано более 34,8 миллиона заявок. Эффективной работе операторов помогает интерактивная база знаний, в которой содержится более 530 сценариев, сгруппированных по темам обращений", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что база знаний регулярно пополняется. По данным департамента, москвичи все чаще выбирают онлайн-сервис "Вызов мастера" на портале мэра для решения возникших проблем. В частности, с начала этого года число таких заявок выросло почти в четыре раза по сравнению с первой половиной 2022 года.

К ЕДЦ подключена 1 081 диспетчерская служба, около 80% заявок от горожан выполняется в день обращения.

Обратиться в ЕДЦ можно по по телефону круглосуточной горячей линии: +7 (495) 539-53-53. Помимо диспетчеров, на линии работает искусственный интеллект. В среднем в месяц на долю ИИ поступает до 50 тысяч заявок. Примерно 30% заявок ИИ отрабатывает самостоятельно, в остальных случаях робот переадресует обращения диспетчерам.

Голосовой помощник умеет самостоятельно принимать заявки о слабом напоре воды, перебоях с электричеством, засоре мусоропровода, неисправности осветительных приборов в подъезде и вызове мастера на дом.

Кроме того, воспользоваться услугами ЕДЦ можно посредством функции "Вызов мастера" на портале мэра и правительства Москвы. За два года с его помощью жители направили более 310 тысяч заявок.

Также подать заявку в ЕДЦ можно с помощью платформы "Электронный дом".

Воспользоваться сервисом могут москвичи, проживающие в домах, управляющие компании которых подключены к ЕДЦ.

Ранее сообщалось, что москвичи более 300 тысяч раз вызвали мастеров на дом с помощь портала мэра и правительства Москвы. Только с начала этого года поступило свыше 141 тысячи заявок. Если сравнивать с первым полугодием 2022 года их число увеличилось почти вчетверо.

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