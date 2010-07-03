Около станции метро "Некрасовка" построят ТРЦ с кинотеатром

Фото: Агентство "Москва"

Торгово-развлекательный центр с кинотеатром и подземным паркингом построят на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". Инвестора для строительства выберут по итогам открытого конкурса.

Стартовые условия конкурса утвердили на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы под руководством Сергея Собянина.

В составе этого транспортного хаба построят перроны для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта с навесами от непогоды. Поблизости от входа в метро за счет городского бюджета возведут многофункциональный спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, открытой площадкой для экстремальных видов спорта, а также залами для занятий игровыми видами спорта, скалолазанием, единоборствами и хореографией.

Перед спорткомплексом разобьют парк площадью пять гектаров и построят каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Открыть спорткомплекс планируется в 2020 году.

Первые четыре станции Некрасовской линии – "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" – открылись 3 июня. В перспективе ветка протянется на 18,6 километра и будет включать девять станций. Когда ее запустят полностью, транспорт станет доступнее для 800 тысяч человек, проживающих как в Москве, так и в Московской области.

