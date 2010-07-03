Проект интеграции монорельса с трамвайной сетью в Москве подготовят до конца года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что проект интеграции столичного монорельса с трамвайной сетью будет подготовлен до конца 2019 года. Его слова приводит Агентство "Москва".
"Просто запускать трамвай на монорельсе экономически невыгодно. Нужно спроектировать, с какой веткой трамвая соединить, чтобы это была полноценная трамвайная линия", – отметил Хуснуллин, добавив, что в настоящее время идет обследование несущих конструкций.
Заммэра также подчеркнул, что сносить московский монорельс не будут.
В июне 2017 года градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с подготовкой проекта реконструкции монорельса. Трамвайная линия, проходящая по улице Академика Королева, будет продлена до Краснопресненской трамвайной сети.
Единственная в Москве линия монорельса открылась в ноябре 2004 года в Северо-Восточном административном округе. Она соединяет между собой станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ". Длина линии монорельса составляет около пяти километров.
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