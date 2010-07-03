На месте обнаружения останков в Доме Островского находились храм и кладбище

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На месте обнаружения человеческих останков на территории Дома-музея драматурга Александра Островского ранее находились храм и кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Государственного центрального музея имени Бахрушина, филиалом которого является Дом-музей Островского.

"Нам известно, что ранее на этой территории располагался храм и кладбище при храме", – рассказали в пресс-службе музея.

Сотрудники музея уточнили, что во время извлечения останков на улице Малой Ордынке находились сотрудники УВД по ЦАО, а также представители Следственного комитета, которые позднее сообщат результаты экспертизы.

Ранее сообщалось, что в ходе работ по прокладке кабеля на территории Дома-музея Островского были обнаружены человеческий череп и кости. Останки были найдены на глубине около двух метров.

