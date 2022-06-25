Работы дизайнера Ламановой и скульптора Мухиной представлены на фестивале "Модная столица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Исторические модели дизайнера Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной были представлены публике на фестивале "Модная столица", организованного в рамках Московской недели моды. Об этом сообщается на портале мэра и правительство Москвы.

"В 1885 году в возрасте 24 лет Ламанова открыла на Тверском бульваре в Москве свою первую мастерскую, которая довольно быстро стала популярной. До революции в платьях Ламановой ходили и царская семья, и представители аристократии, и известнейшие артисты. В ее нарядах были гости самого роскошного в истории императорского дома Романовых костюмированного маскарада – "Русского бала" в Зимнем дворце 1903 года", – говорится в материале.

Реконструкции платьев Надежды Ламановой, выполненные по дореволюционным картинам и фотографиям можно увидеть на Чистопрудном бульваре. В частности, здесь представлено платье с полотна Константина Сомова "Портрет Ефимии Павловны Носовой" из Третьяковской галереи, предоставленное культурно-просветительским фондом "Магия моды". Также на Чистых прудах можно увидеть реконструкцию красного платья из шифона с пайетками, пошитое для легендарной актрисы Алисы Коонен.

"Особое внимание стоит обратить на подлинные шелковое бальное платье, инкрустированное вышитым тюлем, мелким цветочным орнаментом из шелка и металлизированных нитей, и платье из тюля, расшитое пайетками и бисером, со вставкой и манжетами из французского кружева шантильи цвета экрю", – отмечается в сообщении.

В настоящее время оба платья находятся в частной коллекции и, по легенде, были куплены в Доме моды Надежды Ламановой.

На Рождественском бульваре, в свою очередь, москвичи и гости столицы смогут увидеть реконструированные театральные костюмы авторства Веры Мухиной. В частности, здесь представлены древнегреческая тога, накидка и головной убор в виде короны, а также юбка-тюльпан с декоративными складками, красная широкополая шляпа и трость из советского журнала мод "Ателье" 1923 года.

Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили порядка 900 заявок из 79 российских городов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.

Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.