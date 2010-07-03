Стали известны особенности транспортной схемы "Острова мечты"

Опыт перевозок на Кубке конфедераций FIFА 2017 и чемпионате мира по футболу FIFA 2018 использовали при разработке транспортной схемы тематического парка развлечений "Остров мечты", сообщает пресс-служба научно-исследовательского института "МосТрансПроект".
В институте отметили, что существующая инфраструктура не готова, поскольку не обеспечивает достаточной пропускной способности. Поэтому было решено использовать наработки столичного плана управления перевозками во время футбольных турниров.
"Важность качественного транспортного обслуживания – один из главных элементов, создающих общее впечатление от посещения парка развлечений", – рассказал директор "МосТрансПроекта" Александр Поляков.
Схема транспортного обслуживания "Острова мечты" разработана на период первого этапа ввода объекта в эксплуатацию. Сложность заключалась в необходимости учитывать проекты развития транспортной инфраструктуры, которые были запланированы раньше и реализуются сегодня.
В частности, в схему внесли изменения уже разработанную документацию по строительству объектов улично-дорожной сети. Новая схема поможет разделить транспортные потоки, увеличить пропускную способность дорог и создать комфортные условия для пешеходов.
Всесезонный крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" планируется открыть осенью 2019 года. Сейчас в парке продолжается заключительный этап отделочных работ и монтаж аттракционов.
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