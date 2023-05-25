Московская компания расширит линейку низкоуглеводных и кетопродуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская компания "Бьюти Байт", осуществляющая выпуск низкоуглеводных и кетопродуктов, может расширить ассортимент и производственные мощности. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, бизнесмены и инвесторы все чаще отдают предпочтение в пользу локализации, в том числе небольших площадок на территории Москвы. Это связано с тем, что столица предоставляет производителям ряд возможностей для развития. Например, "Бьюти Байт" уже в этом году купила новое оборудование. Компания планирует вдвое расширить производственные площади для увеличения объема выпускаемого ассортимента, отметил Овчинский.

В 2023 году "Бьюти Байт" выпустила линейку веганских протеиновых батончиков. Помимо этого, компания планирует до конца года представить на рынке еще восемь новинок: шоколадную пасту, батончики, гранолу и шоколад. Производитель также заявил о планах начать выпускать БАДы.

"Сегодня кетопродукты приобретают все большую популярность на территории страны в связи с сохраняющимся трендом на здоровый образ жизни. Мы также рассчитываем выйти на новые зарубежные рынки и нарастить представленность и реализацию товаров в ОАЭ и других арабских странах", – цитирует основательницу компании Инну Богданову портал мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что столичное предприятие "Кадзама" расширит линейку профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров в этом году. По словам Овчинского, в ассортименте компании можно найти изделия для полного цикла выпуска шоколада.