Дом по программе реновации построят в Электролитном проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов объявил о согласовании проектной документации на строительство нового жилого дома в Нагорном районе. Здание возведут по программе реновации в Электролитном проезде.
Речь идет о трехсекционном жилом доме с одноуровневой автостоянкой. Наружные стены первого этажа облицуют керамогранитом, на последующих планируют использовать клинкерную плитку.
"В нем (доме) будет 318 квартир: 74 однокомнатных, 186 двухкомнатных, 50 трехкомнатных, 5 четырехкомнатных и 3 шестикомнатных. Также в доме спроектированы квартиры, оборудованные для маломобильных групп населения", – уточнил Леонов.
Первые этажи новостройки будут нежилыми, их отведут под помещения общественного значения. Рядом со зданием оборудуют плоскостную парковку, а также детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. Придворовую территорию благоустроят.
Под новостройкой также разместят парковку. Она будет одноэтажной, въезд и выезд будут осуществляться по одной однопутной рампе со светофорами.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на юго-востоке столицы планируется возвести 30 домов по программе реновации. Общая площадь данной недвижимости составит более 600 тысяч квадратных метров.
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