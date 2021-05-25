Дом по программе реновации построят в Электролитном проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов объявил о согласовании проектной документации на строительство нового жилого дома в Нагорном районе. Здание возведут по программе реновации в Электролитном проезде.

Речь идет о трехсекционном жилом доме с одноуровневой автостоянкой. Наружные стены первого этажа облицуют керамогранитом, на последующих планируют использовать клинкерную плитку.

"В нем (доме) будет 318 квартир: 74 однокомнатных, 186 двухкомнатных, 50 трехкомнатных, 5 четырехкомнатных и 3 шестикомнатных. Также в доме спроектированы квартиры, оборудованные для маломобильных групп населения", – уточнил Леонов.

Первые этажи новостройки будут нежилыми, их отведут под помещения общественного значения. Рядом со зданием оборудуют плоскостную парковку, а также детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. Придворовую территорию благоустроят.

Под новостройкой также разместят парковку. Она будет одноэтажной, въезд и выезд будут осуществляться по одной однопутной рампе со светофорами.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на юго-востоке столицы планируется возвести 30 домов по программе реновации. Общая площадь данной недвижимости составит более 600 тысяч квадратных метров.