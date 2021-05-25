Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:58

Дом по программе реновации построят в Электролитном проезде

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов объявил о согласовании проектной документации на строительство нового жилого дома в Нагорном районе. Здание возведут по программе реновации в Электролитном проезде.

Речь идет о трехсекционном жилом доме с одноуровневой автостоянкой. Наружные стены первого этажа облицуют керамогранитом, на последующих планируют использовать клинкерную плитку.

"В нем (доме) будет 318 квартир: 74 однокомнатных, 186 двухкомнатных, 50 трехкомнатных, 5 четырехкомнатных и 3 шестикомнатных. Также в доме спроектированы квартиры, оборудованные для маломобильных групп населения", – уточнил Леонов.

Первые этажи новостройки будут нежилыми, их отведут под помещения общественного значения. Рядом со зданием оборудуют плоскостную парковку, а также детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. Придворовую территорию благоустроят.

Под новостройкой также разместят парковку. Она будет одноэтажной, въезд и выезд будут осуществляться по одной однопутной рампе со светофорами.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на юго-востоке столицы планируется возвести 30 домов по программе реновации. Общая площадь данной недвижимости составит более 600 тысяч квадратных метров.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать