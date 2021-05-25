Камеры столицы зафиксировали почти 2,7 тыс водителей, пользующихся телефонами за рулем

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С начала года камеры в Москве зафиксировали около 2,7 тысячи водителей, которые пользовались телефонами во время поездок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С начала года камеры в Москве зафиксировали 2 693 водителей, использующих телефон за рулем. Это поведение подвергает опасности вас и всех, кто также находится на дороге", – сказали в ведомстве.

Там пояснили, что сообщение из пяти слов автомобилист в среднем набирает за 10 секунд. За это время на скорости 100 километров в час он проедет 280 метров, чего достаточно, чтобы не заметить пешехода или не успеть среагировать на возникшее препятствие.

Ранее в Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД. Уточняется, что исполнять требование о взыскании предполагается без участия органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника.

Автоэксперт Игорь Моржаретто усомнился в жизнеспособности этой идеи. Он уточнил, что почти каждый второй водитель ездит на автомобиле, который ему не принадлежит. Это может быть машина жены, отца или друга, со счетов которых и спишут штраф за нарушения, которые они не совершали.

