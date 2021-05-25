Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

14:47

Камеры столицы зафиксировали почти 2,7 тыс водителей, пользующихся телефонами за рулем

город транспорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С начала года камеры в Москве зафиксировали около 2,7 тысячи водителей, которые пользовались телефонами во время поездок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С начала года камеры в Москве зафиксировали 2 693 водителей, использующих телефон за рулем. Это поведение подвергает опасности вас и всех, кто также находится на дороге", – сказали в ведомстве.

Там пояснили, что сообщение из пяти слов автомобилист в среднем набирает за 10 секунд. За это время на скорости 100 километров в час он проедет 280 метров, чего достаточно, чтобы не заметить пешехода или не успеть среагировать на возникшее препятствие.

Ранее в Минюсте предложили автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД. Уточняется, что исполнять требование о взыскании предполагается без участия органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника.

Автоэксперт Игорь Моржаретто усомнился в жизнеспособности этой идеи. Он уточнил, что почти каждый второй водитель ездит на автомобиле, который ему не принадлежит. Это может быть машина жены, отца или друга, со счетов которых и спишут штраф за нарушения, которые они не совершали.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать