Движение по Золоторожскому валу восстановили

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Движение транспорта временно перекрывали по Золоторожскому валу в столице. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на странице в Twitter.

"Движение восстановлено", – заявили в ЦОДД.

"Полностью перекрыто движение по Золоторожскому валу. Обстоятельства выясняются. На месте работают оперативные службы", – говорилось ранее в заявлении организации.

Так, ЦОДД предупреждал столичных водителей, что объехать можно было через Третье Транспортное кольцо и Золоторожскую набережную.

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