Парящий мост в парке "Зарядье" в Москве закрыли из-за покрасочных работ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи и гости столицы не смогут пройти к Парящему мосту в парке "Зарядье" с 25 по 28 апреля, так как он будет закрыт в связи с проведением плановых покрасочных работ на территории парка. Об этом сказано в телеграм-канале парка.

По информации пресс-службы парка, пройти на мост жители Москвы смогут с понедельника, 29 апреля.

Ранее стало известно, что Мавзолей Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены не будут работать для посетителей с 23 апреля по 16 мая. В Федеральной службе охраны РФ уточнили, что допуск посетителей не будет осуществляться из-за подготовки и проведения государственных мероприятий.

