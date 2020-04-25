Мосприрода проведет онлайн-квест по экоцентрам 25 апреля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

ГПБУ "Мосприрода" организовало 25 апреля онлайн-квест по экоцентрам, сообщает пресс-служба организации в "ВКонтакте".

Он приурочен к годовщине открытия центра "Экошкола Кусково". Мероприятие начнется в 10:00 на странице Мосприроды в Instagram (@mospriroda).

Участникам предстоит посетить восемь экоцентров, отмеченных на карте, и разгадать ребусы. Для победителей подготовили специальные подарки.

Портал "Узнай Москву" ранее подготовил онлайн-квест по местам съемок советских комедий.