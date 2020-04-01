Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", режиссер Эльдар Рязанов, 1975 год

Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест по местам съемок советских комедий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы предлагаем пользователям вспомнить самые яркие моменты фильмов, продолжить цитаты, ставшие крылатыми, узнать в современных зданиях декорации любимых картин", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Он добавил, что с помощью онлайн-квеста у пользователей появится возможность побывать на съемочных площадках, не выходя из дома. Гостям портала предлагается ответить на 10 вопросов с фотографиями памятников, зданий и улиц, которые связаны со съемками комедий или с их героями.

Во время прохождения онлайн-квеста пользователи узнают интересные факты о комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман", о фильмах "Джентльмены удачи", "Самая обаятельная и привлекательная", "Я шагаю по Москве" и других картинах.

Ранее стало известно, что самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.

"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 106 тематических прогулочных маршрутах.

