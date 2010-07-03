Канатная дорога введет новые тарифы с 27 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые тарифы начнут действовать на Московской канатной дороге с 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба канатки.

Как там пояснили Агентству "Москва", вводится динамическая система тарифов, согласно которой, в начале недели стоимость проезда по канатной дороге станет заметно ниже. В частности, по понедельникам билет для всех категорий пассажиров будет стоить 100 рублей, то есть на 50% меньше, чем сейчас. По этому билету можно будет проехать от "Лужников" до "Воробьевых гор" или наоборот – от "Воробьевых гор" до "Лужников". Стоимость проезда туда–обратно составит 150 рублей, что на почти 60% дешевле, добавили представители дороги.

Во вторник взрослый билет обойдется в 150 рублей в одном направлении и в 250 рублей по маршруту "туда–обратно". Кроме того, для детей от семи до 13 лет, студентов, пенсионеров, многодетных семей и инвалидов II и III групп в этот день будут действовать тарифы в 100 и 150 рублей.

Со среды по пятницу билет в одну сторону будет стоить 250 рублей, в туда–обратно – 450 рублей. Для льготных категорий стоимость составит соответственно 200 и 350 рублей. По выходным и праздникам, уточнили в пресс-службе канатки, цена взрослого билета будет равна 400 рублям в одном направлении и 600 рублям – в обе стороны. Для пассажиров-льготников стоимость билетов составит 300 и 500 рублей соответственно.

Как напомнили в пресс-службе, бесплатно прокатиться по канатной дороге могут дети до шести лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что с 16 апреля Московская канатная дорога переходит на весенне-летний график и будет работать дольше. В частности, с пятницы по воскресенье она будет возить пассажиров с 10:00 до 23:00.

Канатная дорога от "Лужников" до Воробьевых гор

Фуникулер, связавший Воробьевы горы и "Лужники", запустили 26 ноября 2018 года. На следующий день он перевез первых пассажиров. Однако 28 ноября работу канатной дороги пришлось приостановить из-за атаки хакеров. После этого происшествия на канатке усилили меры кибербезопасности.