Два жилых дома с бизнес-центром построят в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Большой Тульской улице во втором квартале 2024 года начнут строить два жилых дома и бизнес-центр. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Застройщиком проекта выступает компания "Мангазея".

"В рамках возведения нового жилого комплекса на Большой Тульской улице появится 146,7 тысячи квадратных метров недвижимости. Два жилых дома на 916 квартир займут 88,365 тысячи квадратных метров, бизнес-центр – 58,335 тысячи квадратных метров", – цитирует Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В рамках проекта также возведут детский сад на 45 мест. Дома объединят двухуровневым подземным паркингом. На первых этажах появится 21 коммерческое помещение.

В бизнес-центре разместится фитнес-центр площадью 3 000 квадратных метров с бассейном.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что на прилегающей территории создадут ландшафтное пространство с детскими и спортивными площадками, а также зонами для отдыха.



До этого стало известно, что в 2027 году в Раменках построят жилой дом с террасой и кинотеатром на крыше. Площадь дома с эксплуатируемой крышей и подземным паркингом составит 16,4 тысячи "квадратов". В проект планируют инвестировать 4,3 миллиарда рублей.

