Здание комплекса "Аквапарк" в Зеленограде реконструируют под центр соцобслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Зеленограде реконструируют здание развлекательного комплекса "Аквапарк" под центр социального обслуживания. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что здание находится на участке площадью 2,2 гектара. Там также разместят филиал ГБУ "Зеленый город" и центр поддержки семьи и детства "Зеленоград".
На участке также создадут парковочные карманы на 129 машин, стоянку для автобусов, а также игровые и спортивные площадки. Там появятся зона психологической разгрузки, амфитеатр на 840 мест, колясочная, велопарковка и другие объекты.
Ранее Сергей Собянин рассказал о биотехнологической производственной компании "Биоджет", которая стала новым резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва". По словам Собянина, компания займется импортозамещением, то есть созданием современных лекарств нового поколения для лечения онкологических заболеваний.
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