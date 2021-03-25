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Город

11:53

Первые дома по программе реновации в Мнёвниковской пойме построят в 2023 году

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первые дома по программе реновации на территории Мнёвниковской поймы планируют построить в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По его словам, для возведения объектов уже определен подрядчик, специалисты приступили к подготовительным работам. Они установят ограждения, оборудуют внутриплощадочные дороги, а также начнут перекладку инженерных коммуникаций.

"До конца весны выйдем на строительно-монтажные работы. На территории чуть больше девяти гектаров будет построено три жилых корпуса общей площадью около 53 тысяч квадратных метров на 2 334 квартиры", – заявил глава департамента Рафик Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что строительство нового клубного жилого дома стартовало на западе столицы. К возведению второй очереди проекта "Река" в Раменках приступает компания "Донстрой". Дом на 154 квартиры расположится между улицей Лобачевского и платформой Матвеевское.

"Это наш город": в 2021 году в рамках программы реновации планируют сдать более 90 домов

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