Строительство нового клубного жилого дома началось на западе Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Строительство нового клубного жилого дома стартовало на западе столицы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

К возведению второй очереди проекта "Река" в Раменках приступает компания "Донстрой". Дом на 154 квартиры расположится между улицей Лобачевского и платформой Матвеевское.

Общая площадь нового дома составит 41 тысячу 568 квадратных метров. В рамках строительства запланирована организация 241 машино-места. В доме клубного формата также появятся кладовые и коммерческие помещения.

В составе первой очереди проекта "Река" завершается строительство дома на 115 квартир. Общая площадь этого объекта составляет 35 тысяч 270 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект ЖК MOD на 4-й улице Марьиной Рощи. Комплекс будет включать в себя пять жилых зданий средней и высокой этажности, образовательный центр и офис продаж.