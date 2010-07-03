Часть генеральского дома на Смоленской набережной выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Часть генеральского дома на Смоленской набережной выставят на торги в середине апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", 18 апреля 64 квадратных метра недвижимости в генеральском доме на Смоленской набережной реализуют "посредством публичного предложения". Это означает, что на торгах будет происходить последовательное снижение начальной стоимости лота, но при этом финальная цена не может быть ниже 50% от стартовой.
Недвижимость расположена доме № 5/13 на Смоленской набережной. Это здание, построенное в 1950 году архитекторами Бархиным, Гайдаровым и Лерманом, признано объектом культурного наследия. Победителя торгов обяжут принять меры по сохранению памятника архитектуры.
В середине марта на торги выставили трехэтажный особняк купца Мельникова в Волковом переулке. Как уточнили организаторы аукциона, лот также включает два здания в стиле модерн, а его стартовая стоимость составляет 51,9 миллиона рублей. Инвестору поручат отреставрировать весь комплекс зданий.
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