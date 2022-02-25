В Москве началась проходка тоннеля между станциями метро "Вавиловская" и "Новаторская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве стартовала проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Вавиловская" и "Новаторская" строящейся Троицкой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Работы ведет щит Herrenknecht S-484 по имени "Людмила" диаметром 6 метров", – рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на станции "Вавиловская", с которой начала работу "Людмила", на завершающий этап вышла установка ограждающих конструкций котлована. Кроме того, на будущей станции ведутся земляные работы. Одновременно с этим продолжается строительство перегонных тоннелей в сторону станции "Академическая".

"Строительство центрального участка обеспечит необходимую интеграцию Троицкой линии в транспортную сеть Москвы, создав дополнительную связку со станциями метро и МЦК", – подчеркнул Бочкарев.

Заммэра добавил, что степень строительной готовности соседнего участка данной линии (от "Новаторской" до "Бачуринской") значительно выше, поскольку работы стартовали раньше.

Генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций столичного метро АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что строительство перегона от станции "Вавиловская" позволит обустроить необходимую связку между центральным участком линии и участком от "Новаторской" до "Бачуринской".

Общая протяженность будущего тоннеля составит более 1,4 километра. Он пройдет под проезжей частью Ленинского проспекта. Проведение работ осложняется многочисленными инженерными коммуникациями и пешеходным подземным переходом, расположенными на данной территории.

Ранее специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская", расположенными на строящейся Троицкой линии столичного метро. Работы велись с помощью тоннелепроходческого щита "Евгения" диаметром 6 метров.

Также на 31% завершено строительство станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро. Устройство монолитных конструкций станционного комплекса при этом готово на 63%.

На участке продления данной линии до аэропорта Внуково ведется строительство двух станций. Работы по разборке грунта на станции "Внуково" специалисты завершили более чем на половину. Ведутся также монолитные работы. Общая готовность станции составляет 14%.