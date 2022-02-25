Москвичей призвали отказаться от поездок на личных авто в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столицы призвали пересесть на городской транспорт.

Москвичам напомнили, что вечером ожидаются заторы до 7–8 баллов. В основном движение будет местами затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Это связано с гололедицей, мелкими ДТП и строительными работами.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Щипок в Москве на несколько месяцев ограничат движение из-за дорожных работ. Движение будет ограничено в районе владения 26, строения 2. Транспорт сможет ездить по одной полосе. При этом из-за работ ликвидируют парковочное пространство.