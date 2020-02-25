Дореволюционный дом отремонтируют на Таганке

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Капитальный ремонт проведут в многоквартирном доме дореволюционной постройки в Таганском районе, сообщает "Интерфакс".

Шестиэтажное здание на Большом Факельном переулке, доме 9/11, построено в 1914 году по индивидуальному проекту.

Проект капремонта предусматривает обновление фасада и цоколя, восстановление декоративных элементов. На балконах установят защитные экраны и заменят покрытия балконных плит.

Кровельные работы предполагают замену покрытия, ремонт парапета и штукатурного слоя, окраску стен надстроек и вентиляционных шахт.

Будут обновлены системы водоснабжения, водоотведения и отопления. В зонах замены коммуникаций проведут восстановительный ремонт по всему объему здания.

Существующий архитектурный облик здания сохранится.