Дореволюционный дом отремонтируют на Таганке

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Капитальный ремонт проведут в многоквартирном доме дореволюционной постройки в Таганском районе, сообщает "Интерфакс".
Шестиэтажное здание на Большом Факельном переулке, доме 9/11, построено в 1914 году по индивидуальному проекту.
Проект капремонта предусматривает обновление фасада и цоколя, восстановление декоративных элементов. На балконах установят защитные экраны и заменят покрытия балконных плит.
Кровельные работы предполагают замену покрытия, ремонт парапета и штукатурного слоя, окраску стен надстроек и вентиляционных шахт.
Будут обновлены системы водоснабжения, водоотведения и отопления. В зонах замены коммуникаций проведут восстановительный ремонт по всему объему здания.
Существующий архитектурный облик здания сохранится.