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Общество

08:03

Около 1,8 тыс подъездов жилых домов на севере столицы отремонтируют до ноября

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 1,8 тысяч подъездов жилых домов, которые находятся на севере столицы, отремонтируют до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры САО.

"До 1 ноября 2020 года управляющими организациями округа планируется выполнить ремонт в 1 тысячи 780 подъездах многоквартирных домов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты отремонтируют конструктивные элементы подъездов, заменят осветительные приборы, покрасят стены, потолки и другие элементы. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники Мосжилинспекции проконтролируют качество проводимых работ.

Ранее сообщалось, что в столице в 2019 году капитально отремонтировали три тысячи подъездов. Капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ в рамках региональной программы капремонта в Москве. До его включения в группу ремонт проводился управляющими компаниями.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.

Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.

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