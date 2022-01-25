Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные службы готовы к предстоящему снегопаду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в столице начнется в ближайшие часы и продлится всю ночь. Прирост снега составит до 5 сантиметров.

"В ближайший час с сохранением ночью и утром 26 января местами в городе ожидаются снег, гололед. На дорогах возможно образование гололедицы", – предупредили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Москвичам рекомендовали быть осторожнее вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.

"Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", – подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, особое внимание специалисты коммунальных служб уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, а также объектам социальной сферы и парковкам.

По мере выпадения осадков в столице будут приступать к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторят несколько раз.

"Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб", – призвали в комплексе городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что вечером 25 января в Москве и области ожидается небольшой снег. Ночью снегопад усилится.

В свою очередь, синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец отметил, что до конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра. Уже сейчас в столице высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму.