Городские службы Москвы готовы к предстоящему снегопаду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Столичные службы готовы к предстоящему снегопаду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в столице начнется в ближайшие часы и продлится всю ночь. Прирост снега составит до 5 сантиметров.
"В ближайший час с сохранением ночью и утром 26 января местами в городе ожидаются снег, гололед. На дорогах возможно образование гололедицы", – предупредили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Москвичам рекомендовали быть осторожнее вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.
"Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", – подчеркнул заммэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, особое внимание специалисты коммунальных служб уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, а также объектам социальной сферы и парковкам.
По мере выпадения осадков в столице будут приступать к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторят несколько раз.
"Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб", – призвали в комплексе городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что вечером 25 января в Москве и области ожидается небольшой снег. Ночью снегопад усилится.
В свою очередь, синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец отметил, что до конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра. Уже сейчас в столице высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму.
Столичные коммунальщики готовы к предстоящему снегопаду – Бирюков
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