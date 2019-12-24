Власти Москвы назвали сроки решения проблем обманутых дольщиков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-мэр столицы Марат Хуснуллин заявил, что около 13 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры в Москве в течение трех лет. По его словам, за девять лет в городе решили проблемы 16 тысяч обманутых дольщиков.

"В этом году мы закрыли проблему 1694 дольщиков в 12 домах, в тоже время у нас еще примерно 13 тысяч дольщиков есть в 34 домах, все эти проекты расписаны по "дорожным картам", – цитирует Хуснуллина "Вечерняя Москва".

Фонд защиты прав дольщиков ранее зарегистрировали в столице. Отмечалось, что организация самостоятельно будет выступать в качестве застройщика, а ее финансирование будет производиться из средств городского бюджета.

Фонд будет достраивать семь проблемных жилых комплексов в столице. На первоочередные мероприятия по достройке этих объектов организация получит 5,5 – 6 миллиарда рублей. Ожидается, что работы на объектах начнутся в 2020 году.