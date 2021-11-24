Бирюков рассказал о работах по замене шумозащитных экранов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ходе запланированных на 2021 год работ по замене шумозащитных экранов, передает Агентство "Москва".
"Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов. <...> Работы выполнены на 70% – обновили экраны общей площадью около 70 тысяч квадратных метров", – уточнил Бирюков.
На данный момент новые экраны размещены на участке МКАД между транспортными развязками "Рижская" и "Строгино – Мякинино", на Новорижской эстакаде, шоссе Энтузиастов и ряде других улиц.
Программа подразумевает в совокупности замену 100 тысяч квадратных метров конструкций с общей протяженностью в 22 километра. При работе учитывается единая городская стилистика и требования ГОСТ, подчеркнул заммэра.
Петр Бирюков добавил, что высота ограждения напрямую зависит от уровня звукового воздействия. Кроме того, для расчета оценивается расстояние до жилых конструкций и рельеф местности.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства рассказал о начале работы 56 снегосплавных пунктов в Москве. Их общая мощность позволит утилизировать порядка 650 тысяч кубометров снега в сутки.
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