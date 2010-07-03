Развлекательную программу подготовили центры соцобслуживания к концу осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры социального обслуживания к концу осени подготовили для горожан целый спектр культурных мероприятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 25 ноября москвичей приглашают на зумбу по адресу: Рублевское шоссе, дом 36, корпус 2. Танцевальная программа начнется в 10:40 в актовом зале. Песни под гитару в исполнении Анны Абросимовой горожане смогут послушать с 13:00 в ТЦСО "Бутово"

В Территориальном центре социального обслуживания (ТЦСО) "Бибирево" москвичей ждут на концерте "За все тебя благодарю!". Он посвящен ко Дню матери. В ТЦСО "Зеленоградский" тоже будут поздравлять мам. Начало праздничного концерта в 15:00.

А в ТЦСО "Алексеевский" приглашают горожан на соревнования по дартсу в 18:00. На следующий день турнир по данному виду спорта пройдет в семейном центре "Коптево" в 16:00.

26 ноября также в Зеленограде состоится концерт коллектива "Родные напевы" в 12:00. Марафон талантов состоится в филиале "Лефортово" в 13:00.

27 ноября горожан приглашают на спортивный турнир в филиал "Академический" и на развлекательную программу "Мамино счастье" в филиал "Богородское". В рамках программы посетители посмотрят вместе фильм и смастерят подарки для мам.

В четверг, 28 ноября, все желающие смогут посетить музыкально-поэтическую программу, посвященную творчеству Александры Пахмутовой. Она пройдет в филиале "Новофедоровское" центра социального обслуживания "Троицкий" в 12:00.

Концерт с русскими песнями ко Дню матери начнется в 13:00 в филиале "Южное Медведково". Фестиваль настольных и напольных игр пройдет в филиале "Западное Дегунино" в 16:00. А в ТЦСО "Тушино" приглашают в 16:00 на праздничный вечер "Ангел по имени Мама".

В пятницу пройдут открытый урок по скандинавской ходьбе в Зеленограде и праздничная программа "Ты такой же, как все", посвященная к Международному дню инвалида в филиале "Тверской". В этот же день в 15:00 в ТЦСО "Московский" ждут на развлекательно-танцевальную программу "Разрешите пригласить?".

