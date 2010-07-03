Два маршрута автобусов изменятся из-за футбола в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Режим работы автобусных маршрутов №175 и №818, пролегающих в районе стадиона "ВЭБ Арена" столичного ЦСКА, будут изменены 24 и 28 ноября.

Как сообщила пресс-служба "Мосгортранса", маршруты наземного транспорта поменяют из-за футбольных матчей в районе улицы 3-я Песчаная.

Так, автобус №175 будут следовать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади, а №818 – от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт".

24 ноября в 19:00 ЦСКА сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в чемпионате России, а 28 ноября в 21:00 армейцы встретятся болгарским "Лудогорецем" в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что в Москве введут изменения в работе ряда остановок наземного транспорта. В частности, появятся новые остановки в Троицке и Ватутинках.