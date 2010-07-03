Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

02:37

Два маршрута автобусов изменятся из-за футбола в Москве

город транспорт спорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Режим работы автобусных маршрутов №175 и №818, пролегающих в районе стадиона "ВЭБ Арена" столичного ЦСКА, будут изменены 24 и 28 ноября.

Как сообщила пресс-служба "Мосгортранса", маршруты наземного транспорта поменяют из-за футбольных матчей в районе улицы 3-я Песчаная.

Так, автобус №175 будут следовать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади, а №818 – от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт".

24 ноября в 19:00 ЦСКА сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в чемпионате России, а 28 ноября в 21:00 армейцы встретятся болгарским "Лудогорецем" в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что в Москве введут изменения в работе ряда остановок наземного транспорта. В частности, появятся новые остановки в Троицке и Ватутинках.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика