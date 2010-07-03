Автобус №154к "Метро Ботанический сад – ВДНХ" перестанет работать

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Маршрут автобусов №154к прекратит свою работу с понедельника, 18 ноября. Об этом известила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 18 ноября автобусный маршрут №154к "Метро "Ботанический сад" – ВДНХ (южный вход)" прекращает свою работу", – проинформировали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что автобусы будут курсировать по основному маршруту №154 "Станция "Ховрино" – ВДНХ (южный вход)".

Ранее стало известно об изменениях в работе общественного транспорта столицы. Перемены затронут как автобусные маршруты, так и трамваи.