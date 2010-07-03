Изменения в работе ряда остановок наземного транспорта введут в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве введут изменения в работе ряда остановок наземного транспорта с 23 ноября, сообщили в пресс-службе "Мосгортранса".

В частности, на Калужском шоссе появятся новые остановки – "Троицк (микрорайон "К") – 42 километр" и "Новые Ватутинки", "35 км".

Остановка "Универмаг" на Строгинском бульваре получит новое название – "Отделение социальной защиты населения", передает Агентство "Москва".

Также остановки "Дубрава", "Поворот на Горчаково", "Рогозинино", "Жилой комплекс", "Весенино", "ПСК "Сотрудничество" в поселке Первомайское переводятся из постоянного режима в режим "по требованию".

Ранее в наземном транспорте столицы начали информировать пассажиров о пересадках на станции Московских центральных диаметров (МЦД).