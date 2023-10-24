Более 2 млрд сэкономили арендаторы исторических зданий благодаря столичной программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Арендаторы исторических зданий в Москве с 2012 года сэкономили более двух миллиардов рублей по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа предусмотрена для объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Инвесторы могут привести здание в порядок, а после заключить с городом договор о его аренде на 49 лет за 1 рубль за квадратный метр в год.

"На данный момент город заключил с инвесторами 31 договор аренды объектов культурного наследия по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Общая площадь недвижимости составляет 17,9 тысячи квадратных метров", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

19 объектов уже были переведены на льготную ставку аренды. Их общая площадь составляет 12,8 тысячи квадратных метров.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что 25 объектов, по которым действуют договоры аренды, расположены в центре Москвы, еще два – на юго-востоке, по одному – на востоке, севере, юге и северо-западе.

Как сообщалось ранее, только в 2023 году объем сэкономленных арендаторами средств может составить 360 миллионов рублей. Всего же по программе в городе восстанавливают более 40 объектов культурного наследия. Присоединиться к программе можно, став участником торгов.

