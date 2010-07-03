Два участка в ЮВАО выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два свободных земельных участка, которые находятся в Юго-Восточном административном округе столицы, выставят на торги. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

В Нижегородском районе инвесторы смогут построить объект для обслуживания транспорта. Участок находится по адресу: улица Скотопрогонная, владение 31А.

В Некрасовке на территории коммунальной зоны № 1 (корпуса 515, 516 и 566) планируется возвести торгово-развлекательный комплекс площадью 36,5 тысячи квадратных метра.

Ранее сообщалось, что на торги выставят несколько свободных земельных участков в Москве.

В частности, речь идет об объекте придорожного сервиса площадью тысяча квадратных метров на Новосходненском шоссе, владении 2, строении 1. Также выставят на торги торгово-бытовой комплекс площадью 8,9 тысячи квадратных метра в поселении Марушкинское, деревне Марушкино, на улице Привольной, владении 9.

