Свободные земельные участки в столице выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на торги выставят пять земельных участков. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

На участке площадью 0,54 гектара в Зеленограде планируется возвести автотехцентр. На проспекте Мира появится ФОК с бассейном. Объекты торговли площадью более четырех тысяч квадратных метров построят на пересечении бульвара Дмитрия Донского и улицы Академика Глушко.

На улице Рассказовской возведут торгово-развлекательный центр площадью четыре тысячи "квадратов". В поселении Марушкинское в ТиНАО запланирован крупный объект торговли.

Ранее сообщалось, что 1,5 тысячи городских помещений выставят на торги в течение года. Власти ожидают рост числа продаваемых объектов не менее чем на 30 процентов. С начала года с победителями аукционов по продаже объектов недвижимости заключили 133 договора на общую сумму 899 миллионов рублей.