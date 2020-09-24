Наталья Сергунина: на столичном портале mos.ru обновили каталог услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале мэра и правительства Москвы усовершенствовали функционал. В частности, в каталоге услуг появилось поле для поиска по ключевым словам, сообщает портал мэра и правительства.

Также уменьшилось количество категорий и добавились графические иконки. По словам заммэра Натальи Сергуниной, каталог услуг на mos.ru после обновления стал более удобным и интуитивно понятным.

Каталог разделили на два больших тематических блока – для жителей и для бизнеса. В разделах теперь отображено количество содержащихся в них услуг и сервисов. Сейчас на портале доступно более 370 электронных услуг и сервисов.

Сергунина отметила, что с 2011 года сервисами портала воспользовались более 1,7 миллиарда раз. В среднем горожане обращаются за электронными услугами около 30 тысяч раз в час.

По данным департамента информационных технологий, наиболее востребованными остаются сервисы "Электронный дневник", "Прием показаний счетчиков воды", "Проверка штрафов, выписанных ГИБДД, АМПП и МАДИ". Также через портал москвичи получают единый платежный документ (ЕПД).

Ранее на mos.ru появился сервис, который будет предупреждать пользователей о задолженностях по штрафам, вынесенным за нарушения в области землепользования и использования объектов нежилого фонда.