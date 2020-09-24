Наталья Сергунина: на столичном портале mos.ru обновили каталог услуг

08:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале мэра и правительства Москвы усовершенствовали функционал. В частности, в каталоге услуг появилось поле для поиска по ключевым словам, сообщает портал мэра и правительства.
Также уменьшилось количество категорий и добавились графические иконки. По словам заммэра Натальи Сергуниной, каталог услуг на mos.ru после обновления стал более удобным и интуитивно понятным.
Каталог разделили на два больших тематических блока – для жителей и для бизнеса. В разделах теперь отображено количество содержащихся в них услуг и сервисов. Сейчас на портале доступно более 370 электронных услуг и сервисов.
Сергунина отметила, что с 2011 года сервисами портала воспользовались более 1,7 миллиарда раз. В среднем горожане обращаются за электронными услугами около 30 тысяч раз в час.
По данным департамента информационных технологий, наиболее востребованными остаются сервисы "Электронный дневник", "Прием показаний счетчиков воды", "Проверка штрафов, выписанных ГИБДД, АМПП и МАДИ". Также через портал москвичи получают единый платежный документ (ЕПД).
Ранее на mos.ru появился сервис, который будет предупреждать пользователей о задолженностях по штрафам, вынесенным за нарушения в области землепользования и использования объектов нежилого фонда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: