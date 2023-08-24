Shaman выступит на Мосурбанфоруме в Гостином Дворе 24 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В честь празднования дня рождения столичных центров госуслуг "Мои документы" на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе выступит певец Shaman. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"24 августа на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе пройдет празднование дня рождения столичных центров "Мои документы". На мероприятие приглашены более 100 детей сотрудников центров госуслуг", – говорится в сообщении.

На площадке форума гости смогут ознакомиться с масштабной интерактивной выставкой и собрать большой пазл. Каждому юному гостю подарят игрушку в виде куклы, фирменную ручку и пластиковый многоразовый талон электронной очереди.

Для посетителей форума в Гостином Дворе работают 88 сотрудников центров "Мои документы". Они встречают гостей, а также проводят экскурсии.

Помимо этого, как сообщалось ранее, 26 августа, в 13:30 для посетителей форума в Гостином Дворе выступит обладательница золотых медалей престижных международных конкурсов, пианистка Валентина Лисица. В этот же день в 16:00 в зале "Москва" к зрителям выйдет психолог, гипнотерапевт и семейный консультант Марк Бартон.



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