Инновационные разработки из 16 отраслей протестируют на площадках Москвы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Инновационные разработки из 16 отраслей протестируют на столичных площадках. Среди них – культура, информационные технологии, предпринимательство, медицина и другие. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Отмечается, что в рамках программы пилотного тестирования инноваций компаниям из Москвы одобрили 68 грантов, их общая сумма составила 114 миллионов рублей. Прием заявок начался 1 марта и продлился до декабря включительно.

В сообщении подчеркнули, что на каждое технологичное решение, которое пилотируется на предприятиях, в технопарках и других учреждениях Москвы, выделяется до 2 миллионов рублей.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, программа показала свою эффективность и востребованность. С момента ее запуска в апреле 2022 года было одобрено 168 грантов на общую сумму свыше 260 миллионов рублей.

Добавляется, что некоторые решения пилотируются на ВДНХ в павильоне "Умный город". В частности, робот-доставщик "AI Колобок", представляющий собой самоходный шар около 40 сантиметров в диаметре с внутренним динамиком и компьютерным зрением для взаимодействия с людьми. Он может доставлять документы, продукты и мелкие посылки.

Также в одной из городских галерей посетители тестируют цифрового наставника под названием "Аватар", который помогает освоить определенный набор навыков. Система оценивает, насколько усвоен материал, анализирует мимику человека, другие показатели. При необходимости она корректирует программу обучения.

В ведомстве подчеркнули, что пилотирование в столице также проходит инновационная лампа для выращивания роз, тестируются химическая лаборатория в виртуальной реальности, платформа для проведения дистанционных консультаций с врачами и психологами, компактное устройство для очистки воды "Кавитек-Аква", веб-сервис для автоматизации оценки стоимости жилья и многое другое.

Ранее сообщалось, что столичная компания Pandalift разработала более 50 систем подземного сбора и хранения мусора. Система позволяет собирать мусор по земле в евроконтейнеры, которые передвигаются по подъемной платформе. Подобным образом отходы не разносятся ветром, а около мусороприемника не распространяется неприятный запах.

Помимо этого, были подведены итоги пятого конкурса "Лидеры цифровой трансформации – 2023", в рамках которого его участники предлагали умные решения для города. Среди лучших проектов – агрегатор площадок и услуг креативных индустрий "Корпораты".

Собянин: в Москве начали тестировать инновации для комфортной городской среды