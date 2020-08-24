В московском метро появятся поезда с системой обеззараживания воздуха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда с увеличенными дверными проемами, оборудованные климатическими системами для обеззараживания воздуха и внешним информационным табло, появятся в Московском метрополитене до 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Поставлять их будет "Метровагонмаш".

Все вагоны будут оснащены двумя климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом.

"Компания поставит 1 тысячу 360 вагонов. Новые поезда превзойдут даже полюбившуюся "Москву", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они смогут перевозить до 2,2 тысячи пассажиров одновременно, ездить поезда будут тише и плавнее.

Кроме того, станут шире сквозной проход и дверные проемы составов, увеличится количество USB-зарядок. Под потолком установят LCD-мониторы для информирования.

Ранее сообщалось, что Москва закупит более тысячи новых вагонов метро до 2024 года.