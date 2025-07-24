В жилых домах Москвы бесплатно заменены свыше 125 тыс электросчетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 125 тысяч электросчетчиков в текущем году бесплатно заменили в жилых домах Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году заменим свыше 300 тысяч приборов, из них 125 тысяч уже установлены. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Рабочие меняют приборы, которые уже вышли из строя, либо те, у которых истек срок межповерочного периода. Граждане получают не только многотарифные счетчики, которые смогут прослужить 30 лет, но и специальное оборудование для подключения их в будущем к автоматической системе учета.

О датах работ жителей предупредят заранее. Эта информация появится на стендах в подъездах и возле домов. Дополнительно можно уточнить это на сайте Мосэнергосбыта, в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.

Кроме того, в течение 2025 года специалисты заменили газовое оборудование на 301 объекте в Москве. Всего за год планируется обновить системы газоснабжения в 467 жилых зданиях. В целом за время реализации программы капремонт внутридомовых систем был выполнен в 2 343 многоквартирных домах.

