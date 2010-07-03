Реставрация Дома Наркомфина выполнена более чем на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Работы по реставрации Дома Наркомфина выполнены более чем на 80 процентов, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Сегодня тот момент, когда реставрационные работы завершены более чем на 80%, полностью работы завершены по конструктиву, раскрыт первый этаж, в разгаре работы по отделке", – цитирует его Агентство "Москва".

Через две-три недели начнутся работы благоустройству территории вокруг здания.

Дом Наркомфина построен на Новинском бульваре по проекту Моисея Гинзбурга в 1930 году. Всемирный фонд памятников неоднократно включал это здание в перечень 100 памятников архитектуры, находящихся под угрозой разрушения. Полномасштабная реставрация Дома Наркомфина началась в 2017 году.

Реставраторы восстанавливают облик здания по изначальному проекту. В середине ХХ века комплекс перекрашивали в желтый цвет, но оригинально он был белым. После реконструкции авторский цвет вернется на фасады.

