Реставрация Дома Наркомфина выполнена более чем на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Работы по реставрации Дома Наркомфина выполнены более чем на 80 процентов, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
"Сегодня тот момент, когда реставрационные работы завершены более чем на 80%, полностью работы завершены по конструктиву, раскрыт первый этаж, в разгаре работы по отделке", – цитирует его Агентство "Москва".
Через две-три недели начнутся работы благоустройству территории вокруг здания.
Дом Наркомфина построен на Новинском бульваре по проекту Моисея Гинзбурга в 1930 году. Всемирный фонд памятников неоднократно включал это здание в перечень 100 памятников архитектуры, находящихся под угрозой разрушения. Полномасштабная реставрация Дома Наркомфина началась в 2017 году.
Реставраторы восстанавливают облик здания по изначальному проекту. В середине ХХ века комплекс перекрашивали в желтый цвет, но оригинально он был белым. После реконструкции авторский цвет вернется на фасады.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.