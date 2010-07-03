В Москве 27 июля отметят День гамбургера

Международный день гамбургера отметят в Парке Горького 27 июля. В честь праздника состоится первый тематический фестиваль "Бургер фест".
Гостей ждут бургеры на любой вкус – от признанных кулинарных хитов гигантов российского и мирового фастфуда до необычных авторских версий этого блюда. Можно попробовать любимое блюдо с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.
Будут работать 30 ресторанных шале с бургерами от поваров таких ресторанов, как "Фарш", Steak it Easy, Black Star Burger, "Себби бургер", Burger Heroes, "Бочка", "Куршевель", Zinger Gril и 10 фуд-траков, где свою продукцию посетителям предложат Burger King, "Тако бой", BB&Burgers, "Бургерс Дэй", "Праймбиф", "Лофт BBQ, Chiс’N'Go.
Завершится праздник грандиозным концертом с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других знаменитостей. Площадка музыкально-гастрономического праздника развернется на Пушкинской набережной и будет работать весь день: с 11:00 до 22:00. Вход бесплатный. Концертная программа на сцене площадки будет идти с 12.00 до 18.00.
Международный день гамбургера отмечается 27 июля. Считается, что именно в этот день в 1900-м году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене самый первый гамбургер.
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