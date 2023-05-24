Водителей предупредили о вечерних заторах до 9 баллов в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заторы до 9 баллов прогнозируются в час пик в центре Москвы, передает телеграм-канал Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Сейчас в столице движение оценивается в 5 баллов. С заторами можно столкнуться на ТТК в районе Чурской эстакады и улицы Сущевский Вал, а также на Садовом кольце в районе Большой Садовой улицы.

В вечернее время движение будет затруднено в центре Москвы, на Бульварном кольце, Садовом кольце, ТТК и МКАД. Причина заторов заключается в кратковременных дождях в некоторых районах, ремонтных работах и мелких авариях.

"Просим перенести поездки на автомобиле в вечерний час пик на более позднее время. Стройте маршрут заранее. Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

Водителям также рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов сообщил о начале сезона ураганов в Москве. По его словам, в ближайшие несколько дней подобной опасности не предвидится. Как правило, ураган и сильный ветер происходят после жары, когда воздух наполняется влагой.