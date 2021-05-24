Памятники столицы обвяжут оранжевыми лентами ко Дню борьбы с рассеянным склерозом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В преддверии Дня борьбы с рассеянным склерозом столичные памятники обвяжут оранжевыми лентами в знак поддержки людей, страдающих этим заболеванием, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Ленты появятся на памятниках Александру Грибоедову на Чистых прудах, Булату Окуджаве на Арбате, Владимиру Маяковскому на Маяковской площади, Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки и Петру Чайковскому на Большой Никитской.

Помимо этого, возле них установят таблички, рассказывающие о рассеянном склерозе, а также современных способах его диагностики и лечения. Как объяснили в Мосгорнаследии, акция призвана обратить внимание горожан на проблемы пациентов с этим заболеванием.

Сейчас рассеянный склероз считается неизлечимым заболеванием. В России с таким диагнозом живут более 80 тысяч человек, большинство из которых – молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

По словам доктора медицинских наук Стеллы Сиверцевой, при этой болезни клетки иммунной системы вызывают разрушение миелиновой оболочки отростков нейронов, что может привести к гибели нервных клеток. Таким образом, системы организма не получают сигналы из головного мозга.