Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:22

Памятники столицы обвяжут оранжевыми лентами ко Дню борьбы с рассеянным склерозом

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

В преддверии Дня борьбы с рассеянным склерозом столичные памятники обвяжут оранжевыми лентами в знак поддержки людей, страдающих этим заболеванием, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Ленты появятся на памятниках Александру Грибоедову на Чистых прудах, Булату Окуджаве на Арбате, Владимиру Маяковскому на Маяковской площади, Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки и Петру Чайковскому на Большой Никитской.

Помимо этого, возле них установят таблички, рассказывающие о рассеянном склерозе, а также современных способах его диагностики и лечения. Как объяснили в Мосгорнаследии, акция призвана обратить внимание горожан на проблемы пациентов с этим заболеванием.

Сейчас рассеянный склероз считается неизлечимым заболеванием. В России с таким диагнозом живут более 80 тысяч человек, большинство из которых – молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

По словам доктора медицинских наук Стеллы Сиверцевой, при этой болезни клетки иммунной системы вызывают разрушение миелиновой оболочки отростков нейронов, что может привести к гибели нервных клеток. Таким образом, системы организма не получают сигналы из головного мозга.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать