В Италии угонщики вернули машину хозяйке, узнав о ее болезни

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Фото: depositphotos/IgorTishenko
Угонщики в итальянском городе Бари вернули женщине похищенный у нее автомобиль и принесли свои извинения после того, как узнали из соцсетей, что она страдает рассеянным склерозом. Об этом сообщает РИА Новости.
Дочь пострадавшей в середине января написала в Facebook, что угнанный у ее матери Fiat Doblò был единственным средством передвижения больной женщины – он оборудован специальным пандусом и инвалидным креслом. Девушка попросила угонщиков вернуть автомобиль.
"Положите руку на сердце и верните ее нам", – написала она.
Довольно скоро ее обращение набрало популярность и его, вероятнее всего, прочитали и сами похитители. Через несколько дней машину припаркованной на улице обнаружили карабинеры. В салоне они нашли записку.
"У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", – написали злоумышленники от руки.
После счастливого завершения истории мать и дочь поблагодарили пользователей соцсети за поддержку и начали сбор средств для приобретения автомобиля для инвалидов, который получит городская благотворительная организация.
Ранее в Италии нашли картину учеников да Винчи. Речь о копии знаменитого "Спасителя мира", представляющую высокую ценность. В XV веке она украшала базилику Святого Доминика, а в 2019 году картина была похищена.
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