Подземный уровень здания культурно-досугового центра начали строить в Северном Бутове

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Подземный уровень культурно-досугового центра начали строить на улице Грина в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание будет находиться по адресу улица Грина, владение 1, корпус 3. Его площадь составит 0,66 гектара.

Отмечается, что в центре планируется сделать зрелищную, клубную и административную зоны. В первой разместятся концертный зал, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения. В зрительном зале будет предусмотрена система постановочного освещения.

По словам Сергея Собянина, культурный центр окажется передовой площадкой для творческого развития жителей столицы. В клубной зоне построят студии раннего развития детей, живописи и графики, хореографический и музыкальный классы, а также студию декоративно-прикладного творчества.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс "Центр на Спартаковской" в Басманном районе реконструируют. По словам Андрея Бочкарева, в планы по строительству входит создание атриума и постройка наземной парковки.

Так, на территории участка можно будет разместить офисы, магазины, объекты общепита, культурно-досуговой деятельности, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу.