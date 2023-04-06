Картинную галерею Василия Нестеренко построят в Савеловском районе столицы

Фото: stroi.mos.ru

Картинную галерею известного живописца и народного художника России Василия Нестеренко построят в Савеловском районе столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Одобрен проект строительства нового здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко по адресу Бутырская улица, дом 1", – отметил заммэра.

По словам Бочкарева, в четырехэтажной галерее создадут многофункциональную общественную зону. В здании разместят гардероб, билетную кассу, магазин, информационный центр, оборудованные экспозиционно-выставочные залы и фондохранилище, а также помещение для образовательных мероприятий и кафе.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, галерею оснастят технологической связью с фондохранилищем и мастерской, то есть будет установлен лифт. Также в здании проложат современные инженерные сети и различные системы, включая систему противопожарной защиты.

Яковлева добавила, что в рамках проведения наружных работ будет использоваться натуральный камень, крупноразмерные плиты и объемные декоративные элементы из стеклофибробетона. На территории вокруг картинной галереи обустроят проезды, тротуары, установят ограждение и малые архитектурные формы. Кроме того, территорию озеленят – высадят зеленые насаждения и разобьют газоны.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах.

В честь запуска объекта здесь открыли выставку работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров. Экспозиция посвящена достопримечательностям Москвы. По словам мэра, галерею запустили по просьбам москвичей.



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