11:55Город
Картинную галерею Василия Нестеренко построят в Савеловском районе столицы
Фото: stroi.mos.ru
Картинную галерею известного живописца и народного художника России Василия Нестеренко построят в Савеловском районе столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Одобрен проект строительства нового здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко по адресу Бутырская улица, дом 1", – отметил заммэра.
По словам Бочкарева, в четырехэтажной галерее создадут многофункциональную общественную зону. В здании разместят гардероб, билетную кассу, магазин, информационный центр, оборудованные экспозиционно-выставочные залы и фондохранилище, а также помещение для образовательных мероприятий и кафе.
Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, галерею оснастят технологической связью с фондохранилищем и мастерской, то есть будет установлен лифт. Также в здании проложат современные инженерные сети и различные системы, включая систему противопожарной защиты.
Яковлева добавила, что в рамках проведения наружных работ будет использоваться натуральный камень, крупноразмерные плиты и объемные декоративные элементы из стеклофибробетона. На территории вокруг картинной галереи обустроят проезды, тротуары, установят ограждение и малые архитектурные формы. Кроме того, территорию озеленят – высадят зеленые насаждения и разобьют газоны.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах.
В честь запуска объекта здесь открыли выставку работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров. Экспозиция посвящена достопримечательностям Москвы. По словам мэра, галерею запустили по просьбам москвичей.
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